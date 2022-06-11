اليوم السابع
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إيلون ماسك يرسل أنظمة ستارلينك إلى القوات المسلحة الأوكرانية

السبت، 11 يونيو 2022 09:51 م
إيلون ماسك يرسل أنظمة ستارلينك إلى القوات المسلحة الأوكرانية إيلون ماسك
أ ش أ

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تلقت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /السبت/، أنظمة ستارلينك التي تستخدم انترنت الأقمار الصناعية من مؤسس شركة (سبيس إكس) الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم /السبت/ - "إن إيلون ماسك، متعدد المهام، لم يدر فقط الاستعدادات لمهمة السفر إلى المريخ، لكن أيضا تمكن من إرسال نظام ستارلينك إلى استخبارتنا وهو الأمر الضروري للغاية لمهامهم (الاستخبارات) الخاصة".

يذكرأن، وصلت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الأممية بشأن أوكرانيا إلى كييف اليوم السبت للتحقيق في "انتهاكات" العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت نائبة رئيس البرلمان الأوكراني أولينا كوندراتيوك - وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - إنها "أكدت للجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن البرلمان الأوكراني سيسهم في نجاح عمل البعثة.. لقد ناقشنا عمل اللجنة في أوكرانيا التي أنشئت لتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والجرائم الأخرى ذات الصلة للحرب الروسية".


وأضافت أن المهمة الرئيسية هي تحديد المشتبه بهم وجمع الأدلة وإعداد المواد حتى لا يفلت أحد من العقاب.


وذكرت أن البرلمان الأوكراني يولي أهمية كبيرة لعمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا وأن البرلمان جاهز للترويج لأنشطته بشكل كامل.


وتابعت قائلة إنه بالإضافة إلى جريمة العدوان، فإن روسيا ترتكب العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا- على حد وصفها.

 


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