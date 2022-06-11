إعدام 1388 كيلو مواد غذائية لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها.

مشددا على متابعة الأسواق والمحلات التجارية للتحقق من مدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين. وأسفرت جهود إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة خلال شهر مايو الماضي عن

المرور علي عدد من المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة و سحب 1160 عينة وتم تحرير 647 محضرا و التوصية بإيقاف 52 منشأة.

كما أسفرت الحملات الرقابية عن اعدام 1388 كيلو جرام أغذية مختلفة لعدم احتفاظها بخواصها الطبيعية وغير صالحه للاستخدام الآدمي و37 لتر مياه غازية وعصائر لانتهاء مدة الصلاحية.

وفى هذا السياق تم اصدار 2354 شهادة صحية للعاملين بتداول الاغذية.كما بلغ عدد الشهادات تحت الإشراف الصحي التي تم اعتمادها للمصدرين من شركات الأغذية 363 شهادة.