اليوم السابع
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إعادة المرافعة فى دعوى عدم اعتماد دستور الكنيسة الأسقفية 31 يوليو

السبت، 11 يونيو 2022 02:48 م
إعادة المرافعة فى دعوى عدم اعتماد دستور الكنيسة الأسقفية 31 يوليو كنيسة- أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادي

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قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت، تأجيل إعادة الدعوى المقامة من أندريه زكي اسطفانوس، التي طالب فيها بعدم الاعتداد بدستور الكنيسة الأسقفية، وإيقاف العمل بها لحين اعتمادها من المجلس الإنجيلي، للمرافعة، بجلسة 31 يوليو.
 
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 41874 لسنة 74، وزير الداخلية بصفته، وكانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار مصطفى حسين، برفض الطعن رقم 13593 لسنة 66 قضائية، المقام من المطران منير حنا أنيس، الذي طالب فيه بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة.
 
وكان المطران أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها أيضا بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة، وفصلها عن الطائفة الإنجيلية، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضه.
 
وأقيم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم، لتصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها برفض الطعن أمامها، ليصير بذلك حكمها باتا، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.

دستور الكنيسة الأسقفية

الكنيسة الأسقفية

محكمة القضاء الإداري

المحكمة الإدارية العليا

الطائفة الإنجيلية



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