اليوم السابع
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إصدار أول جواز سفر روسي في منطقة خيرسون الأوكرانية

السبت، 11 يونيو 2022 02:09 م
إصدار أول جواز سفر روسي في منطقة خيرسون الأوكرانية علم روسيا
أ ش أ

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أصدرت سلطات منطقة (خيرسون) الأوكرانية، أول جواز سفر روسي، حيث استلم 23 شخصا وثيقة هوية، ومن بينهم رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة خيرسون فلاديمير سالدو.

وقال سالدو - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت:"إن هذا حدث تاريخي بالنسبة لنا في منطقة خيرسون، استلمنا رسميا جواز السفر الروسي ، وهذه هي أهم وثيقة موجودة في حياة أي شخص".

من جانبه، أكد السكرتير الصحفي للإدارة العسكرية والمدنية للمنطقة، سيرجي موروز، أن موعد إصدار جوازات السفر الأولى يتزامن مع الاحتفال المرتقب بيوم روسيا غدا 12 يونيو (العيد الوطني).

من ناحيته، قال نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون كيريل ستريموسوف:" في المستقبل ستجري إزالة الحدود بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم، ما سيساعد أيضًا في تصدير الحبوب".

وكان عضو المجلس الرئاسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوريجيا، فلاديمير روجوف، قد صرح - في وقت سابق - بأنه سيتم إجراء استفتاء حول انضمام المنطقة إلى روسيا هذا العام، مشيرا إلى بدء الاستعدادات لذلك.

يُذكر أن منطقة خيرسون وجزءا من منطقة زابوريجيا سيطرت عليهما القوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

 


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خيرسون

خيرسون الأوكرانية

روسيا

اوكرانيا



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