إصابة 4 بحادث انقلاب سيارة بأخميم فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت قرية الكولا بمركز أخميم شرقى محافظة سوهاج انقلاب سيارةعلى الطريق مما نتج عنه إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج وتم الدفع بقوات قوات إدارة المرور لمكان الحادث وتم رفع أثاره وإعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بإنقلاب سيارة على الطريق ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى لوضعهم تحت الرعاية الطبية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بإنقلاب سيارة على الطريق بناحية قرية الكولا دائرة المركز نتج عن الحادث إصابة ناصر . خ . ع 33 سنة بإشتباه كسر بالحوض ومحمد . ا . ق 28 سنة بإشتباه كسر بالعمود الفقري و أسامة . ق . ر 40 سنة بإشتباه مابعد الإرتجاج وعمرو .. ع 30 سنة بإشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقرى وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات الإنقاذ البرى وقوات تأمين الطرق إلى مكان الحادث وتم رفع أثارة وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتحرر المحضر للازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت الحقيق.