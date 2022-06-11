اليوم السابع
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السبت، 11 يونيو 2022 06:53 م
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إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا

السبت، 11 يونيو 2022 06:06 م
إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا انقلاب سيارة - صورة ارشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدينة المنيا، على أثر انفجار إطار السيارة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم تيسير الحركة المرورية. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي جنوب رست المنيا، وقد أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وبالانتقال أفادت التحريات الأولية، أن سبب وقوع الحادث، انفجار إطار السيارة 

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى  العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابه لتباشر التحقيق

 

 


مديرية الامن

حادث انقلاب سيارة

ادارة المرور

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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