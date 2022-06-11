إصابة شخص اصطدم به قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

أصيب شخص، أثناء عبوره شريط السكة الحديد ما بين قريتي كفر الجمال وشبرا هارس دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، من مكان غير مخصص لعبور المشاة واصطدم به القطار، جرى نقل المصاب لمستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مامور مركز شرطة طوخ يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها التعليمى باستقبال شخص مصاب إثر اصطدام القطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد ما بين قريتي كفر الجمال وشبرا هارس دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء عبور "أحمد ا ع"، 28 سنة، مقيم كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ لشريط السكة الحديد ما بين قريتي كفر الجمال وشبرا هارس دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، من مكان غير مخصص لعبور المشاة، واصطدم به القطار، وانتقلت سيارة إسعاف لموقع الحادث وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها التعليمي.