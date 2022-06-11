إخماد حريق داخل مخزن أخشاب فى عزبة النخل دون إصابات

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل مخزن أخشاب فى منطقة عزبة النخل، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، دون وقوع أى إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق ووجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أخشاب فى منطقة عزبة النخل، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، دون إصابات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.