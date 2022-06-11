إحالة أوراق عاطل للمفتى بسبب اعتدائه على طفل وقتله فى قنا

قنا صابر سعيد

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، أوراق المتهم بخطف طفل والتعدي عليه وقتله، إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

تعود أحداث القضية إلى أكتوبر من العام الماضي، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم غزالي.ع، عاطل، تهمة خطف الطفل عبد الرحمن.ك، وتعدى عليه بعد أن استدرجه للزراعات، وقام بضربه بقالب طوب.

تمت إحالة القضية التي حملت رقم 18477 لسنة 2021، والمقيدة برقم 3902 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت المتهم بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.



