إجراء 20 عملية جراحية للقضاء على قوائم انتظار المرضى بمستشفى أبو حمص بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بأهداف المبادرة الرئاسية "يوم فى حب مصر" للقضاء على عمليات قوائم الانتظار بين المرضى، مشددا على إتاحة الخدمات الطبية بأعلى جودة وكفاءة بكافة المستشفيات بنطاق المحافظة لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى دون تحميلهم أي أعباء مالية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين.

وفى هذا السياق نفذت مديرية الصحة بالبحيرة حملة طبية من خلال مبادرة "يوم فى حب مصر" للقضاء على قوائم انتظار المرضى بمستشفى الدكتور حمدي الطباخ بمركز أبو حمص وتم إجراء 20 عملية جراحية بقسم الأنف والأذن ضمن قوائم الانتظار.

قام بإجراء تلك العمليات فريق مكون من الدكتور محمود الغنام رئيس قسم الأنف والأذن والدكتور عبدالتواب زيد ، والدكتور رمضان الصاوي من أطباء القسم بالمستشفى و الدكتور خالد فرفور أخصائي التخدير والدكتور أحمد الشرقاوي اخصائي التخدير وبمساعدة الفريق الطبي بالمستشفى من أطباء وتمريض.