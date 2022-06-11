أمن الوادي الجديد بضبط شخصا بحوزته عبوات خمور وأقراص مخدرة وسلاح صوت

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

نجحت قوة أمنية من مديرية أمن الوادي الجديد، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالمديرية ومباحث قسم شرطة الخارجة، من ضبط شخص بحوزته عبوات خمور وأقراص مخدرة ومبالغ مالية وسلاح ناري عبارة عن طبنجة صوت واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فيها والمبالغ المالية حصيلة البيع والسلاح بقصد الدفاع وتم تحريز المضبوطات وتحرر عنها المحضر رقم 758 جنح الخارجة لسنة 2022م، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وكانت وردت معلومات أمنية من ادارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الوادي الجديد، إلى اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة، يفيد بقيام شخص بارتكاب نشاط اجرامى بالاتجار في المواد المخدرة والخمور وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوة من ضبط ( م، ع، ) 30 سنه مقيم ارض السلام بالخارجة وبحوزته 135 كانز بيره مختلفه الاحجام و 20 قرص مخدر وطبنجة صوت ومبلغ مالي 4750 جنيه وتم تحريز المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بها وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.