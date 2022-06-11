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أمر ملكى سعودى: تمديد خدمة أمين جدة لمدة 4 سنوات

السبت، 11 يونيو 2022 03:03 م
أمر ملكى سعودى: تمديد خدمة أمين جدة لمدة 4 سنوات
إيمان حنا

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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، صدور أمر ملكي يقضي بتمديد خدمة صالح بن علي التركي أميناً لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة لمدة 4 سنوات. وفق "واس" .

ويشغل صالح التركي منصب أمين محافظة جدة منذ 27 يوليو 2018، حين صدر أمر ملكي يقضي بتعيينه في المنصب على المرتبة الممتازة، كما يشغل منذ يناير الماضي منصب أمين العاصمة المقدسة المكلّف، بعد صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بقيامه بمهمات أمين العاصمة المقدسة وتسيير أعمال الأمانة لمدة ستة أشهر، إضافة إلى عمله.

ويترأس التركي لجنة «تراحم» لرعاية السجناء في جدة، كما يترأس جمعية البر في جدة، وقد شغل سابقاً عدداً من المناصب العامة كرئاسة الغرفة التجارية والصناعية في جدة، ورئاسة مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، كما كان عضواً في مجلس منطقة مكة المكرمة.

وفي عام 2010 اختارته حكومة النمسا قنصلاً فخريا لها في جدة، وقد حصل على «جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لدعم شباب الأعمال»، و «جائزة الأمير محمد بن فهد لخدمة أعمال البر».

 

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