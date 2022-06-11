أسعار الدواجن في الوادي الجديد.. الفرخة 2 كيلو بـ45 جنيها وأحلى حمام وزغاليل بـ60 جنيها

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قدم تلفزيون "اليوم السابع" في بث مباشر له تغطية خاصة لأسعار الدواجن بأسواق الوادي الجديد اليوم السبت، حيث شهدت أسعار اللحوم الحية انخفاضاً ملحوظاً وإقبال من المواطنين عليها وتضمنت عرض فرخة وزن 2 كيلو قائم بسعر 45 جنيه كما بلغ سعر الحمام البلدي 60 جنيه والارانب الكيلو 65 جنيه واللحوم السودانى الطازجة 115 جنيها والمجمدة تبدأ من 85 جنيه .

وقال إبراهيم خلاف أحد الباعة في السوق في تصريح خاص ل اليوم السابع أن الإقبال على اللحوم والأسماك والدواجن متزايد بسبب استقرار الأسعار وانخفاضها نسبياً لوجود عروض يتم طرحها للزبائن مما يشجعهم على الشراء مؤكداً على أن المنتجات المعروضه طازجة والمجمدة وارد اليوم وتخضع للفحص والرقابة اليومية من جهاز حماية المستهلك بالوادى الجديد ومفتشى التموين والطب البيطري للتأكد من جودتها .

واضاف خلاف أن الفراخ البيضاء مرتبطة بأسعار البورصة وفي حال انخفاض سعرها تشهد إقبالا كبيرا عليها في حين يلجأ بعض الزبائن إلى شراء فراخ العروض بإجمالي 2كيلو تقريباً بسعر 45 جنيها، وكذلك فراخ الشامورت بأسعار مخفضة مشيراً إلى أن منافذ البيع في السوق تشهد جميعها إقبالا من المواطنين بصفة عامة نظرا لكون الأسعار فى متناول الجميع.