أستراليا تتوصل لتسوية مع فرنسا بقيمة 555 مليون يورو في أزمة صفقة الغواصات

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أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيس اليوم السبت، أن حكومته توصلت إلى تسوية عادلة ومنصفة مع مجموعة "نافال" الفرنسية بشأن قرارها العام الماضي بإلغاء صفقة الغواصات الفرنسية.

وقال ألبانيس - في مؤتمر صحفي نقلته قناة (فرانس 24) الإخبارية - "هذه تسوية عادلة ومنصفة"، مؤكدا أن التسوية جاءت بعد مناقشات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.. معربا عن شكره على الطريقة الودية التي تم من خلالها إعادة العلاقات بين أستراليا وفرنسا.

وأشار إلى أن الحكومة الأسترالية توصلت اليوم إلى تسوية بقيمة 555 مليون يورو مع مجموعة "نافال" الفرنسية بشأن قرارها العام الماضي بإلغاء صفقة الغواصات الفرنسية.

وكانت أستراليا قد ألغت العام الماضي طلبية بمليارات الدولارات لشراء غواصات مع مجموعة "نافال" الفرنسية لصناعة السفن الحربية، واختارت بدلا من ذلك صفقة بديلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث أثارت هذه الخطوة غضب باريس وتسببت في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة.