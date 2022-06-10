5 مراحل لإطلاق أول إصدار من سندات التوريق الحقوق المستقبلية

كتب هانى الحوتى

يترقب السوق المصري، طرح أول إصدار من سندات التوريق الحقوق المستقبلية بقيمة 2 مليار جنيه، ولتنفيذ الطرح يمر الإصدار بـ5 مراحل وهي:

1- يحيل منشئ المحفظة التدفقات النقدية المستقبلية إلى شركة التوريق.

2- تقوم شركة التوريق بإصدار سندات توريق للمستثمرين مضمونة بالتدفقات النقدية المستقبلية.

3- يستمر منشئ المحفظـة فـي ممارسة أدائه كمـقـدم للخدمـة أو السلع، بالإضافة إلى دوره في التحصيل للاستهلاكات أو الرسوم المستقبلية وإحالتهـا الـى أمين الحفظ بشكل دوري لسداد حقوق حملة السندات من أصل وعائد وفقا لنشرة الإصدار.

4- يقـوم أمين الحفـظ بسداد حقوق حملـة السندات فـي مواعيـد استحقاقها وفقًا لنشـرة الإصـدار مـن المبالغ المحصلة، وتوزيع الأمـوال المحصلة وفقا للاتفاق المبرم بين شركة التوريق وأمين الحفظ.

5- بعد سداد جميع مستحقات حملـة السندات يتم تحويل فائض الأموال إلى منشئ المحفظة أو إعادة استثماره وفقا لما هو متفق عليه.

يذكر أن حجم إصدار سندات التوريق خلال عام 2020 تجاوز مبلغ الـ 24 مليار، وبلغ حجم سندات التوريق خلال عام 2021 مبلغ، كما وافق مجلس إدارة الهيئة على 9 برامج إصدارات لسندات التوريق خلال عام 2021 بقيمة إجمالية تقدر ب 42.3 مليار جنيه، وصدر منها سندات توريق بقيمة 18.8 مليار جنيه بما يسلط الضوء على أن نشاط التوريق أصبح مصدراً رئيسياً لتمويل المشروعات بوجه عام.

الجدير بالذكر أن من أهم القطاعات التي يمكن أن تستفيد من توريق حقوقها المالية المستقبلية المتوقعة، مع ضخامة المستفيدين من تمويلها مثل قطاع الكهرباء، وقطاع الغاز، وقطاع المياه، وقطاع الاتصالات، وقطاع الطرق والكباري، وقطاع نقل الركاب والبضائع سواء برياً أو بحرياً أو جوياً بما في ذلك رسوم بوابات الطرق ومترو الأنفاق وشبكة السكك الحديدية، وقطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع الإسكان.