5 آلاف مواطن يحصلون على نماذج تسجيل العقارات بالشهر العقارى فى 30 يوما

كتب إبراهيم قاسم

أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، عن قيام مأموريات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية بحصول 5 آلاف مواطن على نماذج تسجيل العقارات، التي أعدتها وزارة العدل لهذا الغرض، وذلك بعد مرور 30 يوما على العمل بالتعديلات الأخيرة على قانون الشهر العقاري.

وقال الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري، إن 213 مأمورية شهر عقاري على مستوى الجمهورية تواصل تلقيها طلبات المواطنين الراغبين في تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري وفقا للتعديلات الأخيرة على القانون، والتي تم العمل بها فعليا في 7 مايو الماضى أى منذ 30 يوما.

وأكد "ياقوت" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المستشار عمر مروان وزير العدل، وجه بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة بجميع مأموريات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وتواجد المفتشين الفنيين بشكل يومي، لتذليل أي عقبات، وضمان حسن سير العمل، مع حسن استقبال المواطنين، والتعاون معهم وتوعيتهم بالخطوات التى يجب أن يتبعها صاحب الشأن وفقاً للقانون، تيسيراً عليهم حال تسجيل ملكياتهم.

كما تم إنشاء وحدة لتلقى شكاوى الشهر العقاري، وتخصيص أرقام هواتف للرد على استفسارات المواطنين هي: القـاهرة 01555887711 وفى الإسكندرية 01555887722، وبالنسبة لباقي المحافظات: 01555887733.

وأشار رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري إلى جميع العاملين في مصلحة الشهر العقارى يقدمون جميع التسهيلات للمواطنين بهدف مساعدتهم في تسجيل عقاراتهم.

وحددت وزارة العدل 5 جهات رسمية يمكن استخراج بيان الرفع المساحى الرقمى للعقار أو الشقة المراد تسجيلها فى الشهر العقارى وهي الهيئة المصرية للمساحة، وإدارة المساحة العسكرية، ووزارة التخطيط، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المكاتب المساحية المعتمدة.

وهناك طريقتان للحصول على البيان المساحي واللتان تتمثلان فى:

1- إلكترونيا عن طريق البوابة الإلكترونية للتسجيل المساحي العقاري Rsc.mped.gov.eg.

2- يدويا عن طريق التوجه إلى المركز التكنولوجي الذي يقع العقار في نطاقه.

أولا: العقارات

-حتى مساحة 100 متر بتكلفة 675 جنيه.

-مساحة أكبر من 100 وحتى 200 متر بتكلفة 1000 جنيه.

-مساحة أكبر من 200 وحتى 300 متر بتكلفة 1500 جنيه.

-مساحة أكبر من 300 وحتى 400 متر بتكلفة 4725 جنيها.

ثانيا: الأراضي المقامة بالمتر المربع

-حتى مساحة 100 متر بتكلفة 1350 جنيها.

-مساحة أكبر من 100 وحتى 200 متر بتكلفة 2700 جنيه.

-مساحة أكبر من 200 وحتى 300 متر بتكلفة 4050 جنيها.

-مساحة أكبر من 300 وحتى 400 متر بتكلفة 5400 جنيه.

ثالثا: الأراضي المقامة بالفدان

-حتى مساحة 5 أفدنة بتكلفة 6750 جنيها.

-مساحة أكبر من 5 وحتى 10 أفدنة بتكلفة 13500 جنيه.

-مساحة أكبر من 10 وحتى 20 فدان بتكلفة 27000 جنيه.

وحددت وزارة العدل خطوات تسجيل العقار في الشهر العقاري فى عدة خطوات هي:

1- التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري التي يعقد في نطاقها العقار محل التسجيل.

2- تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم والمصروفات الإدارية واستلام إيصال برقم وارد.

3- خلال 24 ساعة تصلك رسالة على الهاتف المسجل لدي المأمورية تفيد الآتي:

- قيد الطلب بدفتر الاسبقيات في حالة استيفاء الطلب الأوراق المطلوبة.

- عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة.

- إرجاء بحث الطلب إذا تبين وجود طلب سابق عليه لحين الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه ويتم حساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي في الذي يسبقه.

4- فى حالات تنشر المأمورية خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية إعلان بتسجيل العقار وبياناته.

- جريدة الأهرام "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان".

- جريدة الاخبار "القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والشرقية".

- جريدة الجمهورية "الإسكندرية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ومرسى مطروح والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والوادي الجديد".

5- يحق الاعتراض أمام المأمورية خلال 10 أيام من تاريخ النشر.

6-تقوم المأمورية بالمعاينة للتحقق من وضع اليد أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال.

7-تبدي المأمورية رأيها في الطلب ثم ترفعه إلى المكتب وذلك في مدة لا تجاوز 23 يوم من تاريخ تقديمه.

8-عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على لجنة مختصة تصدر القرار مسببا بالقبول أو الرفض.

دكتور جمال ياقوت