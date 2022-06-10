اليوم السابع
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25 شابا يتطوعون لإنقاذ المصطافين على شاطئ العريش

الجمعة، 10 يونيو 2022 10:38 ص
25 شابا يتطوعون لإنقاذ المصطافين على شاطئ العريش 25 شاب يتطوعون لإنقاذ المصطافين على شاطئ العريش
شمال سيناء ـ محمد حسين

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شهد شاطئ مدينة العريش بشمال سيناء اليوم، تنفيذ ثانى يوم فى مبادرة توفير منقذ والتى تكفل بها أحد شباب  شمال سيناء لحماية أرواح المصطافين كل يوم جمعة بتوفير 25 منقذا.

وأشار الدكتور كريم صلاح سلام منفذ المبادرة، إلى أنه تم تنفيذ اول ايام المبادرة يوم الجمعة الماضي وتتواصل طوال فصل الصيف، لافتا ان المنقذين تم اختيارهم من اصحاب الخبرة فى مجال الإنقاذ وأشرف على الاختيار عددا من المتخصصين فى مجال السباحة ، واستطرد انه تم تحمل كافة نفقات عملهم وتوفير الإعاشة لهم فى يوم عملهم وهو "الجمعة من كل أسبوع".

وتابع أن دافع تقدمه لتنفيذ هذه المبادرة هو  دعم لجهود الدولة وتشجيعا على عودة الحياة لشاطئ العريش الذى يعد من افضل الوجهات السياحية فى مصر وأقلها تكلفة لقضاء  صيف ممتع عليه .

وأشار إلى أن مبادرته هذه يعتبرها هدية لأهل سيناء، ويأمل ان تتكرر من مبادرين آخرين للوصول لتوفير أكبر عدد من المنقذين واستطرد  بقوله انه شرف ان يكون هذا سببا فى انقاذ حياه انسان وهو ذات المعنى والاسم الذى تحمله المبادرة .




 


شمال سيناء

العريش

شاطئ العريش



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