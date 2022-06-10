10 نصائح للقيادة الآمنة فى الطقس الحار.. تعرف عليها

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

قدم خبراء أمنيون نصائح هامة لقائدي السيارات مع ظهور موجة ارتفاع لدرجة الحرارة خلال هذه الأيام، لتفادي الحوادث، جاء من بينها إخلاء السيارات من الآتي:

1- المواد الغازية.

2-القداحات .

3-المشروبات الغازية.

4- العطورات وبطاريات الاجهزة بشكل عام.

5- يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط "تنسيم".

6- عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل.

7- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.

8- عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.

9- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.

10 ـ الكشف الدوري على الأسلاك و"سيور" السيارة.

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد موجة ارتفاع درجات الحرارة، حيث بدأت يوم الأربعاء الماضي وستستمر حتى غد السبت، وستبلغ ذروتها غدا، وسيكون متوسط درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى 41 درجة.