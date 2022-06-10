وكيل تموين الأقصر يهيب بالمزارعين ضرورة الالتزام بتوريد القمح للصوامع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أهابت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، بجميع المزارعين وموردى القمح المحلى لعام 2022، بضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والذين قاموا بتوريد كميات القمح ناقصة، وكذلك الذين لم يقوموا بتوريد القمح واتضح وجود مساحات كبيرة تخص أشخاص بأنفسهم وامتنعوا عن التوريد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.



وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم إصدار التعليمات والتنبيه على جميع المزارعين بجميع بشتى وسائل الإعلام، مناشداً المزارعين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الدولة وتوريد نسبة القمح التى حددتها الدولة عن كل فدان، حيث يتم الآن مراجعة عمليات التوريد لدى جميع الموردين والقمح الذى تم توريده إلى جميع الشون والصوامع والمطاحن، حيث ستجرى محاسبة المخالفين وكل من يخالف التعليمات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين فى توريد القمح سواء بعدم التوريد أو فى توريد كميات أقل من 12 أردبا للفدان.



وأوضح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه يجرى التوريد من المزارعين إلى أقرب شونة أو جمعية زراعية وفى حالة حدوث أى عقبة له يتم التواصل مع مديرية التموين مباشرة لحلها فوراً، حيث تجرى الآن محاسبة المخالفين من قبل اللجان المشكلة، وذلك طبقاً لحصر المساحات المزروعة من القمح فعلياً، وتحديد المساحات التى تم حصادها بالفعل مقارنة بالكميات الموردة من الأقماح، حيث يعتبر عدم تسليم المزارع لكمية القمح بالحد الأدنى المقرر بالقرار رقم 51 لسنة 2022 عدد 12 أردبا /فدان مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة في التوريد، ومحاسبة المزارع على قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيها واتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محاضر ضد المخالفين سواء بعدم التوريد أو توريد كميات أقل من 12 أردبا عن الفدان.





وكيل تموين الأقصر يهيب بالمزارعين ضرورة التزامهم بتوريد القمح (1)



وكيل تموين الأقصر يهيب بالمزارعين ضرورة التزامهم بتوريد القمح (2)



وكيل تموين الأقصر يهيب بالمزارعين ضرورة التزامهم بتوريد القمح (3)