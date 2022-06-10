وزير الصحة الإيطالى: ما زلنا نقاوم كورونا.. وحملة لقاحتنا من الأفضل عالميًا

فاطمة شوقى

أكد وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، أن حملة التلقيح التي شنتها بلاده ضد وباء كورونا كانت من بين الأفضل عالمياً، لكننا لا نزال نقاوم فيروس كورونا، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وفي مداخلته خلال ورشة عمل، "سبل تقييم أداء النظم الصحية الإقليمية" الذي نظمها معهد سانت آنا للتعليم العالي في بيزا (وسط)، قال الوزير سبيرانتسا، إن "في التاريخ الطويل للخدمة الصحية الوطنية الذي يمتد أربعين عامًا، لم نشهد مطلقًا فترة مثل العامين الماضيين، مع فيروس جديد وضعنا في صعوبات هائلة".

وأضاف: "لقد جعلتنا حالة الطوارئ الصحية نعطي شهرًا بعد شهر إجابات ملموسة، بدءًا من حملة التطعيم غير العادية ضد وباء كورونا والتي مثلت نقطة تميز لبلادنا، مما وضعنا في مصاف الدول التي نفذت أفضل حملة تطعيم"، واختتم محذراً من أن اللعبة لم تنته بعد على أية حال، فما نزال في مرحلة النضال ضد كورونا".

أعلن وكيل وزارة الصحة الإيطالية أندريا كوستا، أن إيطاليا ستنهي شرط ارتداء أقنعة الوجه للوقاية من فيروس كورونا في الأماكن المغلقة في الـ15 من يونيو الجاري.

وقال وكيل الوزارة بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية، "أعتقد أننا سنرفع آخر الإجراءات التقييدية التي لا تزال سارية وهي استخدام أقنعة الوجه في الأماكن المغلقة"، مضيفا "أعتقد أن الشروط تتوافر للقيام بذلك".