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وزير الرياضة: حزين لخسارة المنتخب.. واتحاد الكرة مسئول عن قراراته

الجمعة، 10 يونيو 2022 02:00 م
وزير الرياضة: حزين لخسارة المنتخب.. واتحاد الكرة مسئول عن قراراته وزير الرياضة
بورسعيد - محمد عزام

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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، إن الجميع حزين من أداء منتخب مصر الأول لكرة القدم عقب الهزيمة بالأمس أمام منتخب أثيوبيا بثانى مباريات الفريق في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وأضاف الوزير، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد:"هناك مجلس إدارة للاتحاد المصرى لكرة القدم انتخبتهم جمعية عمومية، وهم مسئولين عن قراراتهم".

وتتضمن زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة بورسعيد، المشاركة في ماراثون للدرجات في اتجاه حقل ظهر غرب بورسعيد، وتفقد أعمال تطوير نادي السلام البحري، وافتتاح مركز شباب بورفؤاد عقب أعمال تطويره، وافتتاح معرض لمنتجات مصانع الشباب والحرف اليدوية، وحضور عدة فعاليات بالمدينة الرياضية، وحضور احتفالية بساحة مصر بمناسبة احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، وحضور حفل تأبين الراحل دكتور حسنى غندر، رئيس الاتحاد العام للشركات الأسبق.


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