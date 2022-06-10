وزير الدفاع الإيطالى: هجوم روسيا على أوكرانيا له أصداء بمنطقة المتوسط

فاطمة شوقى

قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني إن "الهجوم الروسي غير المبرر على أوكرانيا سيكون له أصداء على منطقة البحر الأبيض المتوسط ".

وأضاف الوزير، في خطابه الجمعة خلال مراسم الاحتفال باليوم الوطني للقوات البحرية في بلدة (جايتا) الساحلية جنوبي العاصمة روما، "أقول كل هذا لأوفر، ولو بشكل عام، مدى مركزية البحر الأبيض المتوسط: فضاء بحري يمثل بالنسبة لنا وللعالم فرصة للنمو، وبالنسبة لإيطاليا على وجه التحديد مصير جغرافي (مشترك) ومسؤولية تشغيلية".

وقال جويريني، مخاطبا قوات البحرية الإيطالية "أنا على يقين من أن تلك الأعمال الجديرة بالتقدير ستشكل مصدر إلهام وأيضا في مجال التضامن الإنساني لرفقائكم الذين تميزوا بتلقيهم اليوم الميدالية البرونزية للبسالة البحرية لإنقاذهم في سبتمبر 2016 بمياه مضيق صقلية حوالي 120 مهاجرًا، كجزء من عملية بحر آمن"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وحذر وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو الأربعاء الماضى ، من الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية الذي يعرقل صادرات القمح، قائلًا إنه قد يتسبب في وفاة ملايين حول العالم، وأضاف دي مايو: "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لحلحلة الوضع، ننتظر من روسيا إشارات واضحة وملموسة لأن عرقلة صادرات القمح يعني إبقاءها رهينة، والحكم بإعدام ملايين الأطفال والنساء والرجال".

وكان وزير الخارجية الإيطالي يتحدث في ختام مؤتمر وزارى حول الأمن الغذائي في الدول المتوسطية بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة فاو، وألمانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع إلى جانب أطراف أخرى.

من ناحية أخرى، أعلن برنامج الأغذية العالمي ، التحالف مع شركة لسيارات الأجرة لتوزيع مساعدات غذائية طارئة في أوكرانيا.

وأشار البرنامج إلى أن "المركبات الكبيرة تجد صعوبة في الوصول إلى المحتاجين في المدن الكبيرة، لذلك يسمح التعاون مع الشركة لبرنامج الأغذية العالمي بالتنسيق بشكل أفضل، وإرسال وتتبع موكب من المركبات الصغيرة التي تنقل مواد الإغاثة من المستودعات إلى المحتاجين في المناطق المكتظة بالسكان في أوكرانيا".