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وزير الحج والعمرة: مستهدفات رؤية السعودية 2030 تهدف لرفع مستوى خدمات الحجاج

الجمعة، 10 يونيو 2022 11:58 ص
وزير الحج والعمرة: مستهدفات رؤية السعودية 2030 تهدف لرفع مستوى خدمات الحجاج وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الدكتور الربيعة
إيمان حنا

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قال وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الدكتور توفيق الربيعة إن مستهدفات رؤية السعودية 2030 في برنامجي خدمة ضيوف الرحمن الثاني والثالث تسعى إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للحاج والمعتمر من على كافة الأصعدة والخدمات، وذلك بدعم وتمكين أمير المنطقة ونائبه من خلال تطوير أداء جهود العاملين في الميدان، إلى جانب المساهمة في إثراء التجربة الدينية والثقافية لضيف الرحمن في ظل البرامج التطويرية لتهيئة وتحسين خدمات مواقع التاريخ المرتبطة بالسيرة النبوية، وفق "عكاظ".

قال وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، فى تصريحات سابقة، إن الوزارة أطلقت خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة من خارج المملكة العربية السعودية وتأشيرة الزيارة لأداء العمرةتصدر الآن خلال 24 ساعة فقط.
 
وأوضح الوزير أن موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج؛ موضحًا أن الوزارة تعمل على ضمان صحة الحجاج خلال هذا العام فى المقام الأول، وقال "الربيعة": التقنيات الرقمية ستساعدنا في تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي، وبطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام.

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