وزير الإنتاج الحربى يبحث مستجدات التعاون مع شركة "DMG MORI" الألمانية

كتب زكى القاضى

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي Christian Thoenes رئيس مجلس إدارة شركة "DMG MORI" لبحث مستجدات موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

فى بداية اللقاء رحب الوزير " مرسى " بوفد شركة " DMG MORI " أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا اللقاء يأتى ضمن سلسلة من اللقاءات مع الشركة الالمانية ، مشيرا إلى أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع العسكري والمدني حيث تم مناقشة إمكانية التعاون بين " شركة حلوان للصناعات الهندسية " ( مصنع 99 الحربى ) إحدى الشركات التابعة للوزارة و" شركة DMG MORI " لإنتاج وتصنيع الذخيرة الشرقية كما تم مناقشة مستجدات التعاون بين الجانبين لإنشاء مسبك لإنتاج مسبوكات أجسام ماكينات CNC بشركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) لصالح الهيئة العربية للتصنيع بالإضافة إلى التعاون في مجالات الرقمنة الصناعية والتدريب.

واشار الوزير "مرسى" إلى أن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة "DMG MORI" الألمانية بدأ 2019 بتوقيع خطاب نوايا بين الجانبين لتطوير خط إنتاج بإحدى الشركات التابعة كبداية لتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على خطوط التصنيع بشركة " أبو زعبل للصناعات المتخصصة " وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعمل على إستيعاب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالقطاعات الصناعية المختلفة وتحقيق معدلات عالية للتحول الرقمي للعمليات الإنتاجية، مضيفاً أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص على أن يكون التعاون مع شركائها في مختلف المجالات قائماً على أساس التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وهو ما يتوافق مع إستراتيجية العمل بالوزارة.

من جانبه، أعرب Christian Thoenes رئيس مجلس إدارة شركة "DMG MORI" الألمانية عن سعادته بعقد هذا اللقاء ، مشيراً إلى أنه خلال الفترة القادمة سوف بقوم وفد من الشركة الألمانية بزيارة " شركة حلوان للمسبوكات " للإطلاع على أخر مستجدات العمل بخصوص التعاون بمجال مسبوكات أجسام ماكينات الـ CNC تمهيداً لتوقيع إتفاقية عدم إفشاء سرية المعلومات لإنشاء أكبر وأحدث مسبك للصناعات الهندسية.

وأشاد رئيس الشركة الألمانية بإستمرار بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما يتوافر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية كبيرة إلى جانب مشاركتها في تنفيذ الكثير من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، مضيفاً أن السوق المصري يزخر بالعديد من الإمكانيات والمقومات الجاذبة للاستثمار إلى جانب النمو الاقتصادي الذي تتمتع به مصر حالياً وهي عوامل تمكّن مصر من امتلاك العديد من المزايا التفضيلية في إطار اقتصاد واعد وهو الأمر الذى يعزز من نجاح هذا التعاون.