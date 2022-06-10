هيئة نظافة الجيزة تناشد العاملين بها بتجنب الشمس تزامنا مع الموجة الحارة

كتب سيد الخلفاوى

ناشدت هيئة نظافة وتجميل الجيزة، جميع العاملين بها تجنب الوقوف لمدد طويلة في الشمس، نظرا لارتفاع درجات الحرارة لتتعد الـ45 درجة، حفاظا على صحتهم.

ومن جانبه، ناشد مختار أبو الفتوح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، جميع عمال النظافة الذين يؤدون عملهم بالشوارع بنطاق أحياء الجيزة أن يرتدوا غطاء الرأس، وذلك نظرا لتحذير هيئة الأرصاد من ارتفاع درجة الحرارة التى تتعد 45 درجة، مشيرا إلى ضرورة شرب الماء أثناء تأدية عملهم.

ولفت إلى ضرورة أن يتجنبوا حرارة الشمس أثناء عملهم، داعيا الله أن تمر هذه الموجة الحارة عليهم بسلام.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت ، ذروة ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية و جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، حار على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة ، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة ، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.