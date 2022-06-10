ميقاتى: حريصون على حل الخلاف المتعلق بترسيم الحدود البحرية عبر الوسيط الأمريكى

إيمان حنا

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتي حرص لبنان على حل الخلاف المتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل عبر الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين، لافتا إلى تشديد جميع المعنيين على أولوية الحفاظ على استقرار الأوضاع في لبنان، وفق بيان لحكومة تصريف الأعمال.

وعن الملف الحكومي وإمكانية تكليفه مجددا، قال: في المبدأ يتهيب كل مطلع على الوضع اللبناني وأنا منهم، صعوبة المرحلة وتعقيداتها، ولذلك فإنني أقول إنني لست ساعيا إلى هذا الأمر، وأتمنى أن يسرع المجلس النيابي في اختيار مَن يراه مناسبا، وان يكون التشكيل الحكومي سريعا من دون شروط وتعقيدات يضعها أي فريق في وجه الرئيس المكلّف".

وفى ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، أكد الرئيس ميقاتي "من خلال تركيبة المجلس النيابي الجديد بات من الصعب على أى فريق أن يعطل الانتخابات، وبالتالي فإن إمكانية إجراء الانتخابات باتت اكثر احتمالا مما كانت عليه قبل أشهر.