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أكرم القصاص
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من منتصف ليل الجمعة.. قطع المياه 6 ساعات عن 6 مناطق بالجيزة.. إنفوجراف

الجمعة، 10 يونيو 2022 12:07 م
من منتصف ليل الجمعة.. قطع المياه 6 ساعات عن 6 مناطق بالجيزة.. إنفوجراف انقطاع المياه

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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بتنفيذ أعمال تغيير وصلة خط طرد محطة الكونيسة للصرف الصحى، مما يضطرها لقطع خدمة مياه الشرب لمده 6 ساعات بدءًا من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة، وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت 11 / 6 / 2022.

قطع المياه
قطع المياه

 

المناطق المتأثرة: (المنيب، القصبجى، أرض البحر، الكونيسة، جسر الكونيسة، ترعة الزمر) 
 
- القطع لتنفيذ أعمال تغيير وصلة خط طرد محطة الكونيسة للصرف الصحى
 
- من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة حتى 6 صباح السبت 11 يونيو
 
- يتم تسيير سيارات محملة بمياه الشرب وعند الطلب الاتصال برقم 125

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