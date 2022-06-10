من منتصف ليل الجمعة.. قطع المياه 6 ساعات عن 6 مناطق بالجيزة.. إنفوجراف

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بتنفيذ أعمال تغيير وصلة خط طرد محطة الكونيسة للصرف الصحى، مما يضطرها لقطع خدمة مياه الشرب لمده 6 ساعات بدءًا من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة، وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت 11 / 6 / 2022.
قطع المياه
المناطق المتأثرة: (المنيب، القصبجى، أرض البحر، الكونيسة، جسر الكونيسة، ترعة الزمر)
- القطع لتنفيذ أعمال تغيير وصلة خط طرد محطة الكونيسة للصرف الصحى
- من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة حتى 6 صباح السبت 11 يونيو
- يتم تسيير سيارات محملة بمياه الشرب وعند الطلب الاتصال برقم 125
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