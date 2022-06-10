مليار جنيه واردات مصر من القاطرات وأجهزة الإشارة الأمريكية عام 2021

كتب: مدحت عادل

شهدت الواردات المصرية من القاطرات الأمريكية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات مصر من قاطرات وعربات وأجهزة إشارة نحو مليار و9 ملايين جنيه "56 مليون و61 ألف دولار" بنهاية عام 2021 -18 جنيه متوسط سعر الدولار-، بينما كانت نحو 101 مليون و556 ألف جنيه "5 ملايين و642 ألف دولار" بنهاية عام 2020، بزيادة بلغت 907 مليون و542 ألف جنيه "50 مليون و419 ألف دولار".

وجاءت تلك الواردات ضمن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية نحو 6.1 مليار دولار عام 2021، وتمثل 7.4% من واردات مصر من العالم مقابل 4.8 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27.1%.

وكانت الواردات من حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية فى المرتبة الأولى بنسبة 26.8% من إجمالى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغــت 1.6 مليار دولار عام 2021، مقابل 1.5 مليون دولار عام 2020 بنسبة زيـادة بلغت 6.7٪.

وكانت من أهم المؤشرات وصول قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المـتحـدة الأمريكيـة لنحو 2.5 مليار دولار عام 2021 وتمثل 5.8 % من صادرات مصـر للعالم مقابل 1.6 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 56.3٪.