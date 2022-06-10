مفتى روسيا يكشف النقاب عن النصب التذكارى لمملكة قازان الأسطورية سيويوم بيكه

كتب : إسماعيل رفعت

قال الزعيم الروحى لمسلمى روسيا الاتحادية سماحة المفتى الشيخ راوي عين الدين، خلال مشاركته في حفل إزاحة الستار عن النصب التذكارى لحاكمة خانية ( مملكة) قازان الاسطورية سيويوم بيكه، ان هذا النصب التذكاري هو لامرأة مسلمة، امراة شجاعة و عظيمة، مليئة بالنبل، راعية للعلوم والفن، نصب يرمز للولاء الكبير والتفاني في خدمة الشعب، والاستعداد للتضحية من اجل مستقبله.

وأضاف سماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين ان سيويوم بيكه كانت خلال حياتها مهددة من قبل البعض بانها سوف تنتهي وتموت ولن يبقى من ذكراها و لا من اسمها شيء. لكن الاحداث اليوم تؤكد لنا ان الانسان الامين لشعبه، و المخلص في خدمته لشعبه، لن تنساه الذاكرة الانسانية ابدا، مضيفا ان اسماء هولاء الابطال ستبقى متألقة حتى بعد قرون.

وتاتي فعالية اليوم مع استمرار الاحتفالات التي اطلقتها الادارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية برئاسة سماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين، بداية هذا العام، المعلن عاماً للاحتفال بالذكرى الـ 1100 لاعتماد الإسلام رسميا من قبل شعوب البولغار في حوض الفولغا، والذي يأتي متزامناً مع الاحتفال بعام التراث الثقافي لشعوب روسيا، والذي اعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك الاحتفال بالذكرى 870 لتأسيس مدينة قاسيموف.

وضمن سياق الفعاليات الاحتفالية والتي تستمر حتى نهاية عام 2022، نظمت الادارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية برنامجاً ثقافياً وعلمياً واسع النطاق في مدينة قاسيموف في الفترة 08 ـ 11 يونيو، تضمن اقامة المؤتمر العلمي والتطبيقي السادس لعموم روسيا، بعنوان "قراءات مخلصة بوبي" تحت عنوان: "الدولة والتعليم والشخصية في تاريخ الإسلام في الفضاء الروسي" بمركز التنمية الثقافية في قاسيموف.

وبهذه المناسبة، أمَّ الزعيم الروحي لمسلمي روسيا جموع المصلين خلال تأديتهم صلاة الجمعة، والقى خطبة الجمعة في مسجد خانية "مملكة" قاسيموف (المسجد التتاري) الواقع بالقرب من ساحة سيويوم بيكه، عشية الانتهاء من عمليات ترميمه.

كما كشف سماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية النقاب عن النصب التذكاري لحاكمة خانية (مملكة) قازان الأسطورية سيويوم بيكه خان بيك (القرن السادس عشر) في مدينة قاسيموف، مقاطعة ريزان الروسية.

ويتضمن البرنامج الاحتفالي الكبير اقامة عدة معارض فنية وتراثية في مركز التنمية الثقافية، تتحدث عن الموروث التاريخي والثقافي الغني لشعوب المنطقة، والذي تدل عليه مقتنيات ومعروضات المتاحف الوطنية من كتب ومخطوطات، ومعالم أثرية. وسوف يختتم المهرجان الثقافي الكبير بحفل فني احتفالي بعنوان "ذاكرتنا المنسوجة من الضوء" تكريما لهذه الذكرى العظيمة.



جانب من اللقاء



جانب من المؤتمر



مفتى روسيا بالمسجد