مصرع معلم على يد شقيقه بسبب خلافات الميراث فى أسوان

شهدت قرية الغنيمية بمركز إدفو محافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، جريمة قتل بشعة لقى فيها معلم مصرعه على يد شقيقه بسبب خلافات على الميراث، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بمصرع شخص يدعي "على. أ" يبلغ من العمر 48 سنة ويعمل معلم بالأزهر الشريف على يد شقيقه يدعى "محمود. أ" يبلغ من العمر 42 سنة، إثر تلقيه طعنة بسلاح أبيض لخلاف بينهما على قطعة أرض، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى وعند وصوله لفظ أنفاسه الأخيره متأثرا بإصابته، وتم إيداع الجثة بالمشرحة للعرض على الطبيب الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.