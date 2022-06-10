مصرع شاب على يد شقيقه في سوهاج بسبب خلافات بينهما

سوهاج محمود مقبول

لقى شاب 20 عاما مصرعه على يد شقيقة بدائرة مركز سوهاج، بسبب خلافات بينهما تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى العسيرات المركزى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوفاة شاب بدائرة المركز على يد شقيقه على إثر إصابته بطعنه أسفل الكتف الأيسر.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى، رئيس مباحث المديرية ومفتش مباحث المركز بوصول ع. ح . ص 20 سنة مصابا يطعنه أسفل الكتف الأيسر، وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

وأشارت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليه بسبب وجود خلافات بينهما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي لتتولى التحقيق تمهيدا للتصريح بدفن بدفن الجثة