مصرع سيدة سقطت من الطابق الثانى بالقناطر.. والتحريات: تعانى من مرض نفسى

القليوبية - إبراهيم سالم

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الثانى بمنزلها بمنطقة باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، فتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لفحص الجثة وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال التشريح.





تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بسقوط ربة منزل من الطابق الثاني بمنزلها الكائن بمنطقة باسوس دائرة المركز.





على الفور انتقل رجال الأمن والمباحث بالمركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين سقوط "نيفين أ ا"، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة منطقة باسوس دائرة المركز، من الدور التاني، وبسؤال أهلية المجنى عليها والجيران وشهود الواقعة، تبين أن المتوفية تعاني من مرض نفسي، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة.