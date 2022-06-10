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"مستقبل مصر": المستهدف فى مشروع الدلتا الجديدة إضافة 2.2 مليون فدان زراعى

الجمعة، 10 يونيو 2022 06:28 م
"مستقبل مصر": المستهدف فى مشروع الدلتا الجديدة إضافة 2.2 مليون فدان زراعى مشروع مستقبل مصر
أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور ياسر عبد الحكيم المستشار الزراعي لمدير مشروع مستقبل مصر، إننا في توسع أفقي غير مسبوق في مصر، موضحا أن مشروع مستقبل مصر بدأ في إبريل 2017، وزرع منه 350 ألف فدان، والمستهدف مليون و50 ألف فدان، وهو توسع أفقي كبير جدا، وهو باكورة مشروع الدلتا الجديدة، والمستهدف 2.2 مليون فدان.
 
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامية دينا عصمت، أن هناك 750 ألف فدان سيتم ضمهم خلال العامين المقبلين، وهو إضافة كبيرة لل رقعة الزراعية في مصر، مضيفا أن مصر بها 9 ملايين فدان، وعلى وشك الدخول في مليون فدان آخر.
 
وتابع: بدأنا في التركيز على زراعات القمح والذرة وعباد الشمس وفول الصويا والقطن، وهدفنا التقليل من الفجوة الاستراتيجية، ونهدف للوصول للاكتفاء الذاتي، موضحا أن هناك زيادة في المساحة أفقية ورأسية، فالأرض متوفرة، والمشكلة في محدودية موارد المياه، ومصر في أشد مناطق العالم جفافا وليس لدينا أمطار، فلا نعتمد على الزراعة المطرية. 
 
وشدد على أن مشروع مستقبل مصر، هو أكبر مشروع قومي زراعي في مصر.

مستقبل مصر

الدلتا الجديده

القمح

الاكتفاء الذاتي

اليوم السابع بلس



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