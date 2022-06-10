مساعد زيلينسكى: أوكرانيا تخسر ما يصل إلى 200 جندى يوميا

ريم عبد الحميد

كشف أحد كبار مساعدى الرئيسى الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أن بلاده تخسر ما بين 100 إلى 200 جندى يوميا أثناء قتالهم على خطوط المواجهة.

وفى تصريحات لبى بى سى، قال ميخايلو بودولاك إن أوكرانيا بحاجة إلى مئات من أنظمة المدفعية الغربية لتحقيق تكافؤ فى القوة العسكرية مع روسيا فى منطقة دونباس الشرقية، مضيفا أن كييف ليست مستعدة لاستئناف محادثات السلام مع موسكو. وقالت بى بى سى إن القوات الأوكرانية تتعرض لقصف مستمر بينما تحاول القوات الروسية السيطرة على دونباس بالكامل.

وقال بودولياك: "لقد استخدمت القوات الروسية إلى حد كبير كل شيء غير نووي على الجبهة، بما في ذلك المدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والطيران". فقد ذكر وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، يوم الخميس، إن أوكرانيا تخسر 100 جندي يومياً وأن 500 آخرين يصابون.

ورأت هيئة الإذاعة البريطانية أن الاختلاف في أعداد الضحايا، يعد علامة على مدى صعوبة الحصول على معلومات دقيقة من ساحة المعركة.

أعلن الجيش الأوكراني اليوم، الجمعة، مقتل 31 ألفا و900 جندي روسي في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الموافق 10 يونيو.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - أن القوات الأوكرانية تمكنت أيضا من تدمير 1409 دبابات و3450 مركبة قتالية مصفحة و712 نظاما مدفعيا و97 نظام دفاع جوي و212 طائرة حربية و178 مروحية و572 طائرة بدون طيار و125 صاروخ كروز.

وأشارت الهيئة إلى أن قواتها نجحت أيضا في تدمير 207 من قاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق و2438 مركبة وخزانات وقود و13 سفينة حربية إلى جانب 54 وحدة من المعدات الخاصة. وقالت: إن القوات الروسية تكبدت، خلال اليوم الماضي، أكبر الخسائر في اتجاه مدينتي "خاركيف" و "باخموت".