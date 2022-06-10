"مريم" الأولى على الإعدادية بالأقصر.. حفظ القرآن وجدول المذاكرة سر تفوقها.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

يقدم "تليفزيون اليوم السابع" فيديو التقى خلالها الطالبة مريم محمد إبراهيم أحمد الحاصلة على المركز الأول فى الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، وأسرتها خلال الاحتفال بتصدرها المركز الأول وحصولها على الدرجات النهائية فى كل المواد، وسط فرحة كبيرة بمنزلها وبين أفراد أسرتها بهذا التفوق المميز.



وقال الحاج محمد إبراهيم والد الطالبة مريم فى البداية، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من محسن أحمد مدير إدارة إسنا التعليمية، وأبلغه بخبر تصدر ابنته لقائمة الأوائل على الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، معبراً عن فرحته الكبيرة بتفوق ابنته بعد رحلة شهور من الإرهاق والإجهاد اليومي والمذاكرة لساعات طويلة كل يوم.





فيما قالت والدة مريم، إنها تشعر بفضل كبير من الله عليها وعلى الأسرة لأنها تحفظ القرآن منذ طفولتها، وهى فتاة مطيعة وأخلاقها جميلة مع كل أخوتها وجيرانها وأصدقائها، وكذلك ملتزمة فى دراستها ومذاكرتها ولا تسبب إزعاجا أو إرهاقا لأسرتها نهائياً، معبرة عن سعادتها الكبيرة بتفوق ابنتها ودخولها قائمة الأوائل على الإعدادية بالمحافظة.



وأضافت والدة الطالبة مريم لـ"اليوم السابع"، أنها كانت تتابع منذ بداية الدراسة مع ابنتها كل شيء، حيث إنها معلمة رياضيات بإسنا وكانت تذاكر لها بعض الدروس فى المواد التى تجيدها، وخلال فترة الامتحانات كانت تشعر بالقلق الشديد مثل ابنتها فقد كانت تسهر معها حتى وقت الامتحانات لكي تساعدها فى التركيز والمذاكرة والتفوق، وتحلم بأن تصبح ابنتها من نجوم الثانوية العامة وتلتحق بإحدى كليات القمة مستقبلاً.



فيما قالت الطالبة مريم محمد، إنها تشعر بسعادة كبيرة ولم تصدق نفسها لدى سماع نبأ حصولها على الدرجات النهائية فى كل المواد لتكون بين أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة، حيث إن والدها ووالدتها هما أصحاب الفضل الأساسي فى التفوق الذي وصلت إليه، حيث إنهما يقدمان لها كل الدعم لتصبح من الأوائل فى الأقصر.



وأضافت الأولى على الإعدادية بمحافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنها كانت تقوم بصفة دورية بعمل جدول للمذاكرة والمراجعات النهائية وتضعها أمام فى الجدران خلال تواجدها على مكتبها، وذلك لكي تقوم بالتركيز فى المتابعة والمذاكرة فهي تحلم بأن تحقق حلم والدها ووالدتها وتصبح طبيبة أو صيدلانية فى المستقبل.



ومن جانبه، اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الإثنين الماضي، نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2019 /2020 بنسبة نجاح 71.22%، حيث حصل 13 طالبا وطالبة على المراكز الأولى وحصلوا على 280 درجة، وقال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية رسمياً وجاري رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم لتكون جاهزة لجميع الطلاب خلال اليوم، وحصل 13 طالبا وطالبة على 280 درجة وهي الدرجة الكاملة فى الإمتحانات.



وجاءت قائمة الأوائل كل من (مريم محمد إبراهيم – كارين بيتر فاروق – رحمة محمود محمد – كيرلس جوزيف ماهر – مارولا صموئيل فاروق – محمد عماد الدين محمد – عبدالله محمد أحمد – هاجر أسامة عبد الله – رامز رضا صابر – مينا كيندى زكي – مريم نصر عبد العزيز – يوسف تامر عبد الحارث - همسة أحمد جادو نبيه).