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محافظ الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة ارتفاع درجات الحرارة

الجمعة، 10 يونيو 2022 11:50 م
محافظ الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة ارتفاع درجات الحرارة محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد الأيام القادمة، وذلك بكافة القطاعات بالمحافظة وخاصة الوحدات المحليةوالمستشفيات.
 
ووجه المحافظ بتشكيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز على مدار الساعة، لتلقي البلاغات والطوارئ والتعامل الفوري معها، والجاهزية التامة بأقسام الطوارئ والإستقبال بالمستشفيات.
 
هذا ونهيب بالمواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة فترة الظهيرة، وتخفيف أحمال الكهرباء وعدم وضع اسطوانات الغاز في الشمس وإخلاء السيارات من المواد الغازية والعطرية حرصًا على سلامة الجميع.
 
 
 

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