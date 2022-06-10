محافظة الإسكندرية تعلن طرح عدد من المزايدات العلنية العامة.. اعرف التفاصيل

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح مزايدات علنية عامة للعمليات التالية:
بجلسة يوم الاثنين 20 /6 /2022
1_ المساحة الرملية والشاطئ بمنطقة أبو العباس_ خدمة لمن يطلبها (بنطاق حي الجمرك)
_قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه
بجلسة يوم الأحد 26/ 6/ 2022
2_ مبالة نادي الصيد _ بنطاق حي الجمرك
_قيمة التأمين المؤقت 20 ألف جنيه
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.
_تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الاتحاد.
_رقم تليفون وفاكس/ 034234140
_يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.
_يسدد التأمين النهائي لكل عملية على حدى بنسبة 10٪ من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات طبقاً لكراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات.
_آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.
_تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.
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