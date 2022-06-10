اليوم السابع
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الجمعة، 10 يونيو 2022 11:01 م
أكرم القصاص
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محافظة الإسكندرية تعلن طرح عدد من المزايدات العلنية العامة.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 10 يونيو 2022 09:42 م
محافظة الإسكندرية تعلن طرح عدد من المزايدات العلنية العامة.. اعرف التفاصيل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح مزايدات علنية عامة للعمليات التالية:

 

بجلسة يوم الاثنين  20 /6 /2022

 

1_ المساحة الرملية والشاطئ بمنطقة أبو العباس_ خدمة لمن يطلبها (بنطاق حي الجمرك)

 

_قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه

 

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه

 

          بجلسة يوم الأحد 26/ 6/ 2022

 

2_ مبالة نادي الصيد _ بنطاق حي الجمرك

 

_قيمة التأمين المؤقت 20 ألف جنيه

 

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

 

_تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الاتحاد.

 

_رقم تليفون وفاكس/ 034234140

 

_يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

 

_يسدد التأمين النهائي لكل عملية على حدى بنسبة 10٪ من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات طبقاً لكراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات.

 

_آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.

 

_تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

 

 


الاسكندرية

محافظة الاسكندرية

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