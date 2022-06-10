محافظة الإسكندرية تعلن طرح عدد من المزايدات العلنية العامة.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح مزايدات علنية عامة للعمليات التالية:

بجلسة يوم الاثنين 20 /6 /2022

1_ المساحة الرملية والشاطئ بمنطقة أبو العباس_ خدمة لمن يطلبها (بنطاق حي الجمرك)

_قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه

بجلسة يوم الأحد 26/ 6/ 2022

2_ مبالة نادي الصيد _ بنطاق حي الجمرك

_قيمة التأمين المؤقت 20 ألف جنيه

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

_تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الاتحاد.

_رقم تليفون وفاكس/ 034234140

_يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

_يسدد التأمين النهائي لكل عملية على حدى بنسبة 10٪ من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات طبقاً لكراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات.

_آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.

_تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.