متى تنكسر الموجة شديدة الحرارة بالبلاد.. الأرصاد ترد

كتب محمود راغب

فى ظل هذه الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد وبدأت من الأربعاء، ولازالت مستمرة على كافة الأنحاء بالجمهورية يتساءل المواطنين عن موعد تحسن الأجواء وانكسار الموجة شديدة الحرارة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشف عن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد ، حيث أشارت إلى أنه اعتباراً من الأحد 12 يونيو انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة كما يلى:

- من ( 7 : 8 ) درجة مئوية على السواحل الشمالية انخفاض

- من ( 6 : 7 ) درجة مئوية على القاهرة الكبري والوجه البحري

- من ( 4 : 5 ) درجة مئوية على شمال الصعيد

ويسـود يوم الأحد طقس حـار نهاراً على شمـال البلاد حتي القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد .

ويشهد اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع وجود نشاط رياح مساء بأغلب الأنحاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.