لوحة إبداعية.. جمال لحظات الغروب على شواطئ مصيف بلطيم.. فيديو

كفر الشيخ - محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، اليوم الجمعة، لحظة الغروب وما تحمله من لوحة إبداعية ربانية على ضفاف البحر المتوسط بمصيف بلطيم، وسط إقبال من المصطافين من أبناء مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، والمحافظات المجاورة، على شواطئ المصيف.



كما شهد المصيف فرحة الأسر، أثناء استمتاعهم بهذا المنظر الخلاب، وسط سعادة ولعب والرسم على الرمال، وتصميم رسومات وأشكال متعددة بالرمال ما بين شخصيات عامة وأهرامات، وانتشر على الشاطئ بائعو الدرة والمسليات، وألعاب الأطفال، وبائعو البطاطا، والذرة الشامية.