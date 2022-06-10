لمرضى الإمساك.. أطعمة تجنب تناولها

فاطمة ياسر

الإمساك من الأمراض أو المشكلات التى يصاب بها الجهاز الهضمى، وتعد من الأمور المزعجة، لأنها تسبب الشعو بألم يصعب تحمله.

ويرجع السبب للإصابة بالإمساك إلى القيام بالعديد من العوامل الخاطئة المسببة للإصابة كعدم تناول الأطعمة الغنية بالألياف، أو عدم ممارسة الرياضة، وتناول الماء، وفى جميع الأحوال لابد من التعرض إلى الأشياء التي تزيد من فرص الإصابة به، وذلك وفقا لموقع "Medicine net".

الإمساك هو صعوبة فى التخلص من البراز نتيجة حدوث بطء فى حركة الأمعاء، وهذه الحالة تحتاج إلى نظام غذائى صحى ومتوازن يساهم بشكل كبير فى التخلص والقضاء على هذا الأمر.

ومن ضمن الأطعمة والمشروبات التى ينصح بتجنبها عند الإصابة بالإمساك التالى:

- البابونج، فهو من الأعشاب المهدئة للمعدة لكن تناوله حال الإصابة بالإمساك يتسبب فى تماسك البراز، لذا ينصح بعدم تناوله.

- الأرز يعد من الأطعمة التى تزيد من فرص الإصابة بالإمساك.

- اللحوم الحمراء تزيد من تفاقم الإمساك، والسبب أنها تحتوى على كمية أعلى من الدهون، وتأخذ وقتا طويلا فى الهضم، لذا يفضل تجنبها.

- الكافيين، المشروبات الغنية بالكافيين تؤثر سلبا على امتصاص السوائل من الأمعاء، لذا يجب تجنب تناولها للحد من الإصابة بالجفاف.