قيادات الرعاية الصحية بالأقصر يجتمعون بالعمد والمشايخ لحل مشكلات المنظومة الصحية

الأقصر – أحمد مرعى

عقد رجال فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور أحمد شفيق رئيس الفرع بالمحافظة، فعاليات الاجتماع الأول مع العمد والمشايخ بمدينة إسنا، وذلك لبحث وحل كافة المشكلات الخاصة بالمنظومة الصحية فى المدينة والقرى والنجوع المختلفة.

ويقول الدكتور أحمد شفيق رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تم عقد الإجتماع الأول لعمد ومشايخ مركز إسنا وشباب مركز إسنا والمجتمع المدني، وذلك لعرض وبحث وحل جميع الأمور الخاصة بالمنظومة الصحية بمدينة إسنا ونواحيها، وضم الوحدات الصحية بالقرى غير الخاضعة للتأمين الصحي الشامل من التجهيزات وضمها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد شفيق، فى بيان صحفى، أنه تم عرض جميع الأمور المتعلقة بالمنظومة الصحية الخاصة بمدينة إسنا ونواحيها والسعي في حلها، موجهاً الشكر للعمد والمشايخ على حسن الإستقبال والضيافة، حيث حضر اللقاء كل من الدكتور كرولس حنا مدير إرضاء المنتفعين بالهيئة، والدكتور محمد عبد الهادي مدير المستشفيات بالأقصر، والدكتور أبانوب مسئول بالهيئة فى الأقصر، ومحمد رستم من إدارة إرضاء المنتفعين، وزين نصار من إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة.

وفى نفس السياق شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، قيام رجال فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة بتوزيع إرشادات للمواطنين لتوعيتهم بنظام التأمين الصحى الشامل، لبيان مدى رضاء المنتفعين داخل المركز الطبي بإسنا، وذلك بإشراف الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور كيرلس حنا مدير رضاء المنتفعين بالأقصر.

وقام بتوزيع الإرشادات للمواطنين حول نظام التأمين الصحي الشامل للمواطنين، داخل مركز طب الأسرة بمدينة إسنا للتعريف بالخط الساخن للتسهيل على المواطنين، كل من زين نصار من إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة، والدكتورة منة عبد الوهاب المسئولة بالهيئة، وتحت إشراف الدكتور محمد حسنى مدير المركز الطبي، كما تم توزيع الحلوى والشكولاته على الأطفال والمواطنين داخل المركز لإدخال البهجة والسرور فى قلوبهم.



إجتماع بالعمد والمشايخ لمناقشة وحل مكشلات المنظومة الصحية بمدينة إسنا (1)



إجتماع بالعمد والمشايخ لمناقشة وحل مكشلات المنظومة الصحية بمدينة إسنا (2)



إجتماع بالعمد والمشايخ لمناقشة وحل مكشلات المنظومة الصحية بمدينة إسنا (3)



إجتماع بالعمد والمشايخ لمناقشة وحل مكشلات المنظومة الصحية بمدينة إسنا (4)