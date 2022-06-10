قرار جديد من التموين لتنظيم العمل بلجنة المساعدات الأجنبية

كتب: مدحت وهبة

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا حمل رقم 86 لسنة 2022، بتاريخ 9 من يونيو الجاري بشأن تنظيم العمل داخل اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين، وتفويض العميد أحمد محمـد فتحي نائب رئيس الجهاز التنفيذي، للشئون الإدارية باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية في اختصاصات نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة.



وتعد اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية، أحد الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومهمتها إدارة الأصول المملوكة لوزارة التموين من أراض ومبان ومنشآت تقدر بمليارات الجنيهات .