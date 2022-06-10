قرار جديد من التموين لتنظيم العمل بلجنة المساعدات الأجنبية

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا حمل رقم 86 لسنة 2022، بتاريخ 9 من يونيو الجاري بشأن تنظيم العمل داخل اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين، وتفويض العميد أحمد محمـد فتحي نائب رئيس الجهاز التنفيذي، للشئون الإدارية باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية في اختصاصات نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة.
وتعد اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية، أحد الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومهمتها إدارة الأصول المملوكة لوزارة التموين من أراض ومبان ومنشآت تقدر بمليارات الجنيهات .
قرار جديد من التموين لتنظيم العمل بلجنة المساعدات الأجنبيةالجمعة، 10 يونيو 2022 08:09 م
الدكتور على المصيلحى وزير التموين
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أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا حمل رقم 86 لسنة 2022، بتاريخ 9 من يونيو الجاري بشأن تنظيم العمل داخل اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين، وتفويض العميد أحمد محمـد فتحي نائب رئيس الجهاز التنفيذي، للشئون الإدارية باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية في اختصاصات نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة.
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