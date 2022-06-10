قافلة علاج مجانى.. الكشف الطبى على 1321 مواطنا بكفر الشرفاء فى المنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

نفذت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة علاجية مجانية بقرية كفر الشرفاء بمركز تلا، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتوجيه الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، وبحضور الدكتورة ‘يريني عطية، مدير إدارة تلا.

وجرى التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، كما تم التأكد من أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

من جهتها صرحت منسق القوافل العلاجية، أن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي "باطنة، أطفال، جراحة، نساء و توليد، جلدية، تنظيم أسرة، أشعة و تحاليل و أنف و أذن و حنجره "، حيث وقع الكشف الطبي المجاني على 1321 مواطنا من أهالي القرية، وصرف العلاج اللازم لهم، كذلك إجراء الفحوصات المعملية لـ194 مريضا، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لـ14 حالة ، وعمل الأشعة اللازمة لـ21 مواطنا، وتحويل 9 حالات للمستشفيات التابعة للمديرية، كما جرى تنظيم جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية والأمراض الطفيلية، وعقد ندوات عن جدري القرود والكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وغيرها من المبادرات الرئاسية.



من جانبه قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة المنوفية.



يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية علي الوصول بالخدمات الطبية للقري النائية والفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة، وتعظيم شأن الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يساهم في تطوير المنظومة الصحية وخاصة بنطاق محافظة المنوفية.