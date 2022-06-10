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قافلة دعوية مشتركة للأزهر والأوقاف بمحافظة جنوب سيناء اليوم

الجمعة، 10 يونيو 2022 01:00 ص
قافلة دعوية مشتركة للأزهر والأوقاف بمحافظة جنوب سيناء اليوم قافلة دعوية - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تنطلق، اليوم الجمعة، قافلة دعوية مشتركة لوزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، إلى محافظة جنوب سيناء، تضم 10 علماء "5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف"، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع "الدين والإنسان".
 
وفيما يلى أسماء الأئمة المشاركين في القافلة:
1. الشيخ / محمد محمد عبد العزيز عفيفى مفتش إدارة سانت كاترين الوادى المقدس
2. الشيخ / فاضل محمد عبد الهادى مجمع البحوث الإسلامية وادى الراحة
3. الشيخ / محمد إبراهيم محمود الخولى إمام وخطيب الإسباعية السفلي
4. الشيخ / عبدالحميد عطية الألفى مجمع البحوث الإسلامية السلام بوادى فيران
5. الشيخ / فهيم مصطفى فهيم أبو شريف إمام وخطيب الطرفة القديم
6. الشيخ / محمد أحمد عبد الحميد مجمع البحوث الإسلامية الرحمن بوادى فيران
7. الشيخ / أشرف محمد صبحى محمود شلبى إمام وخطيب وادى مكتب
8. الشيخ / السيد محمد محمد مجمع البحوث الإسلامية الحسوة
9. الشيخ / سامى محمد عبد الفتاح غانم إمام وخطيب الإسباعية العليا
10. الشيخ / أسامة أحمد مرسى مجمع البحوث الإسلامية المروة
 
من ناحية أخرى كلفت وزارة الأوقاف الشيخ أحمد عصام الدين فرحات الموجى إمام مسجد السيدة زينب (رضى الله عنها) بالقاهرة بأداء خطبة الجمعة اليوم بعنوان: "الدين والإنسان" من مسجد الرءوف الرحيم بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، والتى ينقلها التليفزيون المصرى.

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قافلة دعوية

الازهر الشريف

جنوب سيناء



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