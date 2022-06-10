غرق طالبين فى مياه ترعة بإحدى قرى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقي طالبان مصرعهما غرقا من أبناء قرية السالمية بالترعة التي تربط القرية مع قرية قبريط، وجرى انتشال الجثتين منذ قليل، بمعرفة الصيادين وأهالي القرية، بالتعاون مع فريق من الإنقاذ النهرى التابع لقسم شرطة الإنقاذ بدسوق.



تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فوة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق طالبين أثناء الإستحمام بالترعة التي تربط بين قريتي السالمية وقبريط، ليجري إنتشال الجثمانين منذ قليل، بمعرفة الصيادين وأهالي القرية، بالتعاون مع فريق من الإنقاذ النهرى التابع لقسم شرطة الإنقاذ بدسوق.



علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع البلاغ وتبين أن الطبين قاموا بالاستحمام بالترعة إلى أنهم لم يجيدوا عملية السباحة في الترعة ويلقي مصرعهم متأثرين بحالة الغرق، ليجري انتشال الجثتين ونقلهما عن طريق سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى فوه المركزي.



وتبين من سجلات مستشفى فوة المركزي أن الطالبين يوسف مصطفى العساوي، 15 سنة، وأحمد محمد النجار، 15 سنة، والإثنين من قرية السالمية، و الجثتين تحت تصرف النيابة.





