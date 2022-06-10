غدا.. الموعد النهائى لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إنه من المقرر غدا السبت، إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، ومن المقرر أن يقوم محمد رمضان وكيل الوزارة، صباح السبت بعرض النتيجة علي المحافظ الدكتور ممدوح غراب لاعتماد النتيجة، وإعلان أسماء العشرة الأوائل، عبر البوابة الالكترونيه للمحافظة، و الصفحة الرسمية للمحافظة علي موقع الفيس بوك .

وأوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية لـ"اليوم السابع"، في تصريحات أسباب قرار تأجيل اعتماد نتيجة الذي كان مقرر له الأمس الخميس، مشيرا إلى أن الكنترول قرر ضرورة إجراء مراجعة والتدقيق فى رصد الدرجات للتأكد ولضمان أخذ كل طالب حقه.

وأضاف أنه عقب الانتهاء من المراجعة النهائية الدرجات ستعرض النتيجة علي المحافظ الدكتور ممدوح غراب لاعتماد النتيجة، وإعلان اسماء العشرة الاوائل، عبر البوابة الالكترونيه للمحافظة ، والصفحة الرسمية للمحافظة علي موقع الفيس بوك .

وأوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم ، الانتهاء من اعمال تصحيح أوارق اجابات الشهادة الإعدادية بشكل كامل وقيام الكنترول برصد الدرجات و تجري مراجعتها للمرة الثانية منذ أمس الخميس علي أن يتم الاعتماد فور الانتهاء من ذلك .



و يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا إمتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 136 ألف و 982 طالب وطالبة مقسمين إلى 134 ألف و750 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية العامة و2157 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و55 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية للأمل و 11 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين و 9 طلاب بلجنة مستشفي 57357 وذلك أمام 769 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.