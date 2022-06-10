اليوم السابع
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عودة عظة البابا تواضروس الثانى الأسبوع المقبل

الجمعة، 10 يونيو 2022 03:00 ص
عودة عظة البابا تواضروس الثانى الأسبوع المقبل قداسة البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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ينتظر الكثير من الأقباط موعد عودة عظة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث أعلنت الكنيسة فى بيان لها قبل عيد القيامة أثناء فترة الصوم الكبير توقف العظة حتى انتهاء فترة الخماسين المقدسة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأحد المقبل بعيد العنصرة، والذى يعتبر نهاية فترة الخماسين المقدسة، ثم يلقى قداسة البابا عظته الأسبوعية الأربعاء المقبل.

وفى سياق متصل، يعقد المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية جلسته العامة اليوم الخميس، فى مركز لوجوس البابوى بدير الأنبا بيشوى العامر بوادى النطرون.

ويعد المَجْمع المقدس الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويرأسه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث يناقش الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد العنصره

المجمع المقدس



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