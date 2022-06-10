على طريقة الكتعة..ضبط متهم يتسول بـ4 أطفال في الشيخ زايد

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم إستغلال الأحداث فى أعمال التسول، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأحداث.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة) بإستقطاب الأحداث وتجميعهم لاستغلالهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة وجمع القمامة ، متخذاً من منطقة الشيخ زايد بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات قيادة (أحد الأشخاص ، مقيم بذات الدائرة) وبصحبته (4 أطفال) ، وبسؤالهم قرروا بما جاء بالتحريات من استغلالهم فى أعمال التسول وجمع القمامة، وبمواجهة المتهم أقر بأنه المسئول عن إستقطاب وجمع الأحداث واستغلالهم فى نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم وحبس المتهم.