عزاء عمرو نصار وزير الصناعة السابق بمسجد المشير بالتجمع الخامس الأحد المقبل

كتب إسلام سعيد

يقام عزاء الراحل المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، بعد غدًا الأحد، بمسجد المشير طنطاوي، بعد صلاة المغرب.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أدى صلاة الجنازة على المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

كما أدى الصلاة عدد من الوزراء من بينهم الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، ووزراء سابقين من بينهم علاء فهمي وزير النقل الأسبق، المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات السابق.

كما حضر من رجال الأعمال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية سابقًا، المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، طارق الجيوشي، كمال الدسوقي، وعدد من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وتوفي المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، مساء أمس بعد مسيرة كبيرة من العطاء، وشغل "نصار" منصب الأمين العام للمجلس التصدير للصناعات الهندسية، والمستشار التنفيذي لمشروعات مجموعة "MCV" لصناعة المركبات، كما شغل منذ يناير 2012، منصب نائب رئيس مجلس تصدير السلع الهندسية، وهو المجلس الاستشاري لوزير التجارة الخارجية والصناعة المصري الذي يهدف إلى تنمية الصادرات المصرية في قطاع المنتجات الهندسية.

يحمل درجتين جامعتين في الهندسة 1985 والقانون 1990، إلى مجموعة واسعة من الدراسات في التسويق والإدارة دعماً لمسيرته المهنية.

عمل نصار مستشار تطوير الأعمال في كل من شركة Sony (Professional broadcast ) ، General Electric اكسون موبيل، وآي آي آر المملكة المتحدة ودبي، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة مجلس معلومات سوق السيارات المصرية الأميك خلال الفترة من 2008 حتى 2012.