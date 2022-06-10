ضياء رشوان: الحوار الوطنى ليس مجرد تبادل كلمات وسوف يصل إلى مخرجات

محمد عبد العظيم

قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطنى، أن الزيارات الخاصة بقيادات الأحزاب مستمرة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب للقاء الدكتورة رشا راغب مديرة الأكاديمية، لتقديم التصورات والطلبات، مثل حزب مستقبل وطن والحزب المصري الديمقراطي وحزب الشعب الجمهورى وحزب الوفد، متابعا: "هذه الأحزاب تقدمت وهناك 10 أحزاب حصلت على مواعيد لزيارة الأكاديمية الأسبوع المقبل".

وأضاف ضياء رشوان، خلال برنامج "مصر جديدة"، الذى يعرض على قناة "etc": "البيان الصادر عن إدارة الحوار الوطني يوم 8 يونيو حددت الآليات وشخص المنسق العام والمسئول عن إدارة الحوار والتشاور مع القوى السياسية المختلفة لتشكيل مجلس الأمناء أو الأمانة العامة بحضور ممثلى كافة الأطراف والخبراء بما يضمن المشاركة الفعالة وفق الرؤى الوطنية المختلفة وما يخدم المواطن المصرى".

وتابع ضياء رشوان: "يتم العمل حاليا بالتشاور والتوافق لإخراج أمانة أو مجلس أمناء تقوم بترتيب كل القضايا والمحاور فى هيكل للحوار ينتج مخرجات.. الحوار لن يكون مجرد تبادل كلمات أو حيثيات أو حجج.. والأهم أن يكون هناك مخرجات وعليها توافق أو نوع من أنواع الاتفاق الكامل أو القبول بها وهذا القبول ليس سببا للانقسام".